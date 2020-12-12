Авария произошла 11 декабря на ул. Тимирязева в районе магазина «Рыжик» в 23.30. Водитель «Киа» пострадала.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 декабря – «ПИК». По данным ГИБДД Донецка, автоледи 1973 г. р. на «Киа Рио» выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулась с «Нивой» под управлением дончанки 1984 г.р. В результате «Рио» перевернулась, женщина получила ушибы и многочисленные ссадины.

Оказалось, виновница ДТП спешила. Итогом стали телесные повреждения и помятая машина.