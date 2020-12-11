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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Запорожец» с начинкой задержали на МАПП «Донецк»

происшествия

«Запорожец» с начинкой задержали на МАПП «Донецк»

Фото пресс-службы ЮТУ.

«Запорожец» с начинкой задержали на МАПП «Донецк»

Елена Жукова
Опубликовано

Находчивый гражданин России, направляясь домой со стороны Украины на автомобиле «ЗАЗ Шанс», спрятал незадекларированные сигареты в неожиданном месте. Но это не помогло ему провезти нелегальный груз.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 11 декабря – «ПИК». Обнаружить посторонний товар, о котором владелец не сообщил сотрудникам таможенного поста, удалось с помощью технических средств, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс на рентгеновском изображении
высветил подозрительные предметы. В багажнике машины на месте запасного колеса находился баллон для заправки сжиженным газом, набитый сигаретами. Их оказалось 7600 штук.
Нарушитель признался, что купил товар на Украине для перепродажи в России. Не желая его декларировать, спрятал от досмотра.
В отношении гражданина России возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение) и ч.1 ст. 16.2 (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

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Автор: 08.12.2020
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