Находчивый гражданин России, направляясь домой со стороны Украины на автомобиле «ЗАЗ Шанс», спрятал незадекларированные сигареты в неожиданном месте. Но это не помогло ему провезти нелегальный груз.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 11 декабря – «ПИК». Обнаружить посторонний товар, о котором владелец не сообщил сотрудникам таможенного поста, удалось с помощью технических средств, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс на рентгеновском изображении

высветил подозрительные предметы. В багажнике машины на месте запасного колеса находился баллон для заправки сжиженным газом, набитый сигаретами. Их оказалось 7600 штук.

Нарушитель признался, что купил товар на Украине для перепродажи в России. Не желая его декларировать, спрятал от досмотра.

В отношении гражданина России возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение) и ч.1 ст. 16.2 (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).