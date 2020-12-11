Предпринимателю в правительстве области 10 декабря вручили медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью». Церемония награждения была приурочена ко Дню Конституции.

Ростовская область, 11 декабря – «ПИК». Каменчане прекрасно знают, сколько добрых и полезных дел для жителей района сделано стараниями Сергея Александровича. В том числе строительство кислородной станции для больных ковид. Меценат искренне заботится о земляках, не жалея средств и времени. На всю страну знаменит задуманный и созданный его усилиями уникальный парк «Лога», который не перестает удивлять гостей новыми сюрпризами и красотами.

Среди награжденных государственными и областными наградами, которые вручал губернатор области Василий Голубев, были также медики и работники культуры. Почетную грамоту губернатора за вклад в социально-экономическое развитие региона получил и глава администрации Каменского района Владимир Шевченко.