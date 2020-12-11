Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мецената и создателя парка «Лога» Сергея Кушнаренко наградили

Фото пресс-службы правительства области.

бизнес

Мецената и создателя парка «Лога» Сергея Кушнаренко наградили

Елена Жукова
Опубликовано

Предпринимателю в правительстве области 10 декабря вручили медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью». Церемония награждения была приурочена ко Дню Конституции. 

Ростовская область, 11 декабря – «ПИК». Каменчане прекрасно знают, сколько добрых и полезных дел для жителей района сделано стараниями Сергея Александровича. В том числе строительство кислородной станции для больных ковид. Меценат искренне заботится о земляках, не жалея средств и времени. На всю страну знаменит задуманный и созданный его усилиями уникальный парк «Лога», который не перестает удивлять гостей новыми сюрпризами и красотами.

Среди награжденных государственными и областными наградами, которые вручал губернатор области Василий Голубев, были также медики и работники культуры. Почетную грамоту губернатора за вклад в социально-экономическое развитие региона получил и глава администрации Каменского района Владимир Шевченко.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике бизнес

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 9 декабря
Автор: 08.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

Реаниматолог ростовской больницы, где умерли 13 пациентов, рассказал правду

ЖКХ

В Каменске прекращает работу единственный поставщик воды

здоровье

Каменскую ЦГБ возглавил новый руководитель

ЖКХ

На обновленном пр. Ленина в Донецке испытывают фонари

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 9 декабря
Реклама
Вверх