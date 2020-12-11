Каменчанин Антон Игумнов прославился как самый популярный отечественный исполнитель за рубежом.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 декабря – «ПИК». По данным интернет-сервиса Spotify, на первом месте по количеству прослушиваний стал классик Петр Ильич Чайковский. Его произведения можно услышать почти в ста плейлистах на Spotify. Вторым в рейтинге популярности стал каменский исполнитель электронной танцевальной музыки Антон Игумнов (Tony Igy). Известность автору принесла композиция Astronomia, которая звучит в нашумевшем интернет-меме, изображающем пританцовывающих африканских носильщиков гроба.

Astronomia была написана в 2010 году и стала очень популярной в нашей стране. В этом году трек обрел второе дыхание и выстрелил за рубежом.