Пассажира со сладкой продукцией, следовавшего с территории России на Украину через МАПП «Донецк», не пропустили через кордон. К гражданину претензий не было – ему запретили вывозить мед.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 11 декабря – «ПИК». Инспекторы Россельхознадзора задержали пересекавшего границу человека с подконтрольным ведомству товаром, так как у него не было ветеринарно-сопроводительных документов на груз. А значит, невозможно подтвердить безопасность и ветеринарно-санитарное состояние продукции. Поэтому вывоз груза на Украину не разрешили.