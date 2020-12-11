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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из Донецка не выпустили 70 кг меда

власть

Из Донецка не выпустили 70 кг меда

Из Донецка не выпустили 70 кг меда

Елена Жукова
Опубликовано

Пассажира со сладкой продукцией, следовавшего с территории России на Украину через МАПП «Донецк», не пропустили через кордон. К гражданину претензий не было – ему запретили вывозить мед.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 11 декабря  – «ПИК». Инспекторы Россельхознадзора задержали пересекавшего границу человека с подконтрольным ведомству товаром, так как у него не было ветеринарно-сопроводительных документов на груз. А значит, невозможно подтвердить безопасность и ветеринарно-санитарное состояние продукции. Поэтому вывоз груза на Украину не разрешили.

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Автор: 08.12.2020
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