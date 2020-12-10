10 декабря в Каменске официально завершилась декада инвалидов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 декабря – «ПИК». В этом году из-за пандемии традиционная церемония награждения премией «Феникс» была перенесена из ДК им. Гагарина в администрацию. Сместились и сроки – вместо привычного 3 декабря мероприятие провели 10-го. В этом году лауреатами премии стали Екатерина Евлоева и Дмитрий Львов. Они получили статуэтки и премии в 10 тыс. рублей.

Екатерина Евлоева родилась 6 апреля 2005 года в Каменске. В три года от удара током Катя потеряла слух. Сегодня 15-летняя девушка активно участвует в школьной жизни, в фестивалях и конкурсах разных уровней. Екатерина — гордость каменской специализированной школы-интерната.

Дмитрий Львов тоже каменчанин, родился 22 февраля 2005 года. Является инвалидом детства и учится в каменской специальной школе №15. Он добрый, воспитанный молодой человек. Активно участвует в жизни школы, различных конкурсах и предметных олимпиадах, во многих из них становился победителем.

Напомним, премия администрации города «Феникс» присуждается людям с ограниченными возможностями за проявленную ими стойкость духа и веру в себя. В этом году премия вручалась в 21-й раз.