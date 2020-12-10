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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Украинец спрятал в машине сигареты на 890 тысяч

происшествия

Украинец спрятал в машине сигареты на 890 тысяч

Фото из архива.

Украинец спрятал в машине сигареты на 890 тысяч

Елена Жукова
Опубликовано

Тайник в нише дна фургона FORD TRANSIT TORNEO под управлением 33-летнего гражданина Украины нашли таможенники в пункте пропуска «Донецк», сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 10 декабря  – «ПИК». Гражданин, прибывший в МАПП «Донецк» со стороны Украины, намеренно скрыл товары, подлежащие таможенному декларированию. Но во время досмотра автомобиля сотрудники таможенной службы заподозрили наличие посторонних предметов. Были обнаружены 149 500 штук сигарет без акцизных марок. Согласно заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость товара, составляет более 890 000 рублей.

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачной продукции в крупном размере).

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Автор: 08.12.2020
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