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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Трое бывших военкомов в Ростове осуждены за взятки

происшествия

Трое бывших военкомов в Ростове осуждены за взятки

Елена Жукова
Опубликовано

Должностные лица, как установило следствие, обогащались за счет призывников, не желавших служить.

Ростовская область, 9 декабря  – «ПИК». Так, по данным пресс-службы УФСБ по Ростовской области, 7 декабря Кировский районный суд Ростова вынес приговор бывшему военному комиссару Пролетарского и Первомайского районов, который получал взятки. Информацию приводит 161.ru.

По версии следствия, в 2017 г. этот руководитель получил от начальника отделения филиала № 2 Главного центра военно-врачебной экспертизы 320 тыс. рублей, взамен помог четырем призывникам получить освобождение от службы якобы по состоянию здоровья. Суд приговорил военного комиссара к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 1 млн рублей.

За аналогичные преступления были осуждены военкомы Советского и Железнодорожного районов донской столицы.
Напомним, в производстве Донецкого городского суда находится уголовное дело в отношении сотрудника военного комиссариата Каменска, Донецка и Каменского района, которого обвиняют в получении взятки в 100 тыс. руб. от матери призывника, также пытавшегося избежать призыва.

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Автор: 08.12.2020
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