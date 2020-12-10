Должностные лица, как установило следствие, обогащались за счет призывников, не желавших служить.

Ростовская область, 9 декабря – «ПИК». Так, по данным пресс-службы УФСБ по Ростовской области, 7 декабря Кировский районный суд Ростова вынес приговор бывшему военному комиссару Пролетарского и Первомайского районов, который получал взятки. Информацию приводит 161.ru.

По версии следствия, в 2017 г. этот руководитель получил от начальника отделения филиала № 2 Главного центра военно-врачебной экспертизы 320 тыс. рублей, взамен помог четырем призывникам получить освобождение от службы якобы по состоянию здоровья. Суд приговорил военного комиссара к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 1 млн рублей.

За аналогичные преступления были осуждены военкомы Советского и Железнодорожного районов донской столицы.

Напомним, в производстве Донецкого городского суда находится уголовное дело в отношении сотрудника военного комиссариата Каменска, Донецка и Каменского района, которого обвиняют в получении взятки в 100 тыс. руб. от матери призывника, также пытавшегося избежать призыва.