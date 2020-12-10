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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На обновленном пр. Ленина в Донецке испытывают фонари

ЖКХ

На обновленном пр. Ленина в Донецке испытывают фонари

Елена Жукова
Опубликовано

Коммунальщики проводят пробные включения системы освещения на благоустроенном по программе «Комфортная среда» проспекте. На устранение замечаний энергетиков для присоединения объекта к единой сети энергоснабжения понадобился год.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 9 декабря  – «ПИК». Работы на этой общественной территории завершили еще в декабре 2019-го. Но, по словам главы администрации Романа Кураева, система освещения, выполненная по проекту, оказалась уже не соответствующей новым требованиям энергетиков. Так, необходимо было предусмотреть заземление каждой осветительной опоры для соблюдения мер безопасности, что рабочие и выполняли в последнее время.

– Разумеется, средства на эти цели не были предусмотрены, их пришлось изыскивать, – добавил Роман Васильевич. – Но сделать это удалось, сейчас освещение в стадии пусконаладки. Заработать оно должно к концу декабря – так мне пообещали коммунальщики.

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2 комментария
  • Лариса Алексеенко

    Здесь пишется о фонарях в Ростовской области ,там тоже есть небольшой городок Донецк .

    • Лариса Алексеенко

      Прошу не удалять мой комментарий !

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Автор: 08.12.2020
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