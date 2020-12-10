Коммунальщики проводят пробные включения системы освещения на благоустроенном по программе «Комфортная среда» проспекте. На устранение замечаний энергетиков для присоединения объекта к единой сети энергоснабжения понадобился год.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 9 декабря – «ПИК». Работы на этой общественной территории завершили еще в декабре 2019-го. Но, по словам главы администрации Романа Кураева, система освещения, выполненная по проекту, оказалась уже не соответствующей новым требованиям энергетиков. Так, необходимо было предусмотреть заземление каждой осветительной опоры для соблюдения мер безопасности, что рабочие и выполняли в последнее время.

– Разумеется, средства на эти цели не были предусмотрены, их пришлось изыскивать, – добавил Роман Васильевич. – Но сделать это удалось, сейчас освещение в стадии пусконаладки. Заработать оно должно к концу декабря – так мне пообещали коммунальщики.