Заслуженный врач РФ Борис Розин, уволившийся из скандально известной областной больницы № 20 в ноябре этого года, дал откровенное интервью 161.RU.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ Ростовская область, 9 декабря – «ПИК». Борис Розин более 30 лет возглавлял реанимацию в ГБ № 20. В конце ноября он покинул свой пост и, по словам медика, сделать это его попросту вынудили.

В интервью 161.RU врач рассказал о колоссальной работе, проделанной медиками по созданию ковидного госпиталя на базе ГБ № 20: дефицит врачей составлял 40%, в наличии было всего 7 старых ИВЛ, главврач не имел ни одного комплекта СИЗов… Б. Розин признался, что при показе больницы губернатору врачи вынуждены были демонстрировать имитацию профессионального оборудования из-за отсутствия новых аппаратов ИВЛ, которые, к слову, до сих пор не поступили в больницу. Рассказал врач и о трагических событиях, когда погибли люди, а также ответил на вопрос, почему из реанимации «двадцатки» после скандала стали увольняться врачи. Полное интервью можно прочитать по ссылке.

Напомним, в октябре этого года ростовская больница № 20 прогремела на всю страну в связи с трагическим случаем: из-за перебоев с подачей медицинского кислорода там скончались 13 ковидных пациентов. Тогда о произошедшем в больнице открыто рассказал анестезиолог-реаниматолог «двадцатки» Артур Топоров. Скандал получил масштабную огласку. Со своих постов ушли министр здравоохранения РО Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Чуть позже из реанимации больницы № 20 один за другим стали увольняться врачи – в их числе Артур Топоров и Борис Розин.