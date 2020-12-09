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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мороз не помешал ветеранам и военным почтить память героев

oбщество

Мороз не помешал ветеранам и военным почтить память героев

Виктория Костовская
Опубликовано

Торжественное возложение живых гвоздик к монументам каменчан-героев Великой Отечественной войны состоялось в парке Победы утром 9 декабря.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 декабря – «ПИК». В связи с действующими ограничениями по коронавирусу и ветреной морозной погодой участники мероприятия, посвященного Дню героев Отечества, обошлись без традиционных речей.

Перед началом церемонии возложения цветов военнослужащие почтили память героев Великой Отечественной войны тремя залпами холостых патронов.

День героев Отечества отмечается в России с 2007 года, — отметила председатель городского совета ветеранов Валентина Красивская. — Сегодня мы должны не только почтить память воинов, отдавших когда-то жизнь, защищая свою родину, но и сказать спасибо ныне живущим в Каменске участникам Великой Отечественной войны, а также ветеранам войны в Чечне и Афганистане.

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Автор: 08.12.2020
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