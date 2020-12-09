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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Депутаты Заксобрания РО поблагодарили каменских медиков

здоровье

Депутаты Заксобрания РО поблагодарили каменских медиков

Фото пресс-службы администрации города.

Депутаты Заксобрания РО поблагодарили каменских медиков

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Опубликовано

Благодарственными письмами отмечена работа двух каменских терапевтов. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 декабря – «ПИК». 8 декабря в каменской ЦГБ прошло награждение медицинских работников, которые внесли значительный вклад в охрану здоровья жителей Ростовской области. Благодарственные письма от Заксобрания были вручены врачу-терапевту первой категории Инне Войновой и старшему терапевту поликлиники ЦГБ Евгении Чаркиной. В рамках мероприятия медикам был представлен новый главный врач ЦГБ Александр Некрасов, вступивший в должность 5 декабря этого года. 

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Автор: 08.12.2020
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