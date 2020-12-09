Благодарственными письмами отмечена работа двух каменских терапевтов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 декабря – «ПИК». 8 декабря в каменской ЦГБ прошло награждение медицинских работников, которые внесли значительный вклад в охрану здоровья жителей Ростовской области. Благодарственные письма от Заксобрания были вручены врачу-терапевту первой категории Инне Войновой и старшему терапевту поликлиники ЦГБ Евгении Чаркиной. В рамках мероприятия медикам был представлен новый главный врач ЦГБ Александр Некрасов, вступивший в должность 5 декабря этого года.