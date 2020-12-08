На днях в законную силу вступит решение ростовского суда о расторжении договора между администрацией города и ООО «Каменский водоканал» на содержание городских сетей водоснабжения.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 декабря — «ПИК». Предприятие уже начало документальную передачу сетей и сооружений в городской Комитет по управлению имуществом.

Как пояснил «ПИКу» директор предприятия Михаил Кравцов, тариф, который определила для «Каменского водоканала» Региональная служба по тарифам, оказался убыточным. Обещанные областные субсидии компенсировали не всю поданную потребителям воду. В итоге за неполный год объем убытков составил 40 млн руб. — а это пятая часть всего оборота предприятия.

Однако опасаться, что на новогодних выходных городские сети останутся без хозяина, не стоит.

О том, какая организация будет заниматься вопросами водоснабжения с 2021 года, читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 9 декабря.