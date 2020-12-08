За прошедшие сутки в Ростовской области количество пациентов с подтвержденным ковидом увеличилось на 368 и на утро 8 декабря достигло 42 785 человек.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 декабря – «ПИК». По данным Правительства РО, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1018,2, коэффициент распространения инфекции – 1,08. Новые больные коронавирусом зарегистрированы в 43 городах и районах региона. Среди новых заболевших 34% в возрасте от 18 до 45 лет, 40,7% — от 46 до 65 лет, 14,7% — от 66 до 79 лет, 4,9% — старше 80 лет, 5,7% — дети.

Каменск сегодня оказался на шестом месте по количеству заболевших среди донских городов. В городе зарегистрировано 11 новых инфицированных коронавирусом пациентов. За весь период пандемии жертвами ковида в регионе стали 1522 человека.