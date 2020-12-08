анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 9 декабря
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 50-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Кто Каменску подаст воды? Стало известно, что в Каменске меняется поставщик воды в наши краны. Название нового предприятия будет отличаться от старого одним словом »2
- Скандальный главврач покинул город. С 5 декабря у руля каменской ЦГБ и городского здравоохранения новый молодой руководитель. /3
- Купил по ошибке? Выплюнь! «ПИК» проверил банки с красной икрой, которой торгуют на уличных ярмарках. /4,5
- Дом ребенка остается в Каменске. После прокурорских проверок вопрос о закрытии детского учреждения снят. /3
- Погиб по чужой неосторожности. В Каменском районе испытания охотниками тепловизионного прицела закончились смертью человека. / 6
- За мусор платили меньше, но было чище. Мусорная реформа в Каменске буксует не только из-за нерадивости жителей, но и по причине невыполнения некоторыми возчиками своих обязанностей. В общем, виноваты все, считает начальник городской муниципальной инспекции Денис Звягин. /11
- Трезвый подход к высокому градусу. Впереди новогодние праздники, когда на столе появятся всевозможные алкогольные напитки. Какие аргументы и советы помогут не испортить застолье, рассказал «ПИКу» врач — психиатр-нарколог гуковского филиала наркологического диспансера в Каменске Андрей Сидоренко. /13
- Как уехать в Каменский район. Расписание автобусов МУП «Глубокинское ПАТП» /16
- С носом ты — не покупатель. Решение Верховного суда РФ поставило окончательную точку в попытках ковид-диссидентов саботировать санитарные правила. Магазины и торговые точки имеют полное право отказать в обслуживании покупателю без маски. /21
- Не дарите Быка за… рога, или Что положить под елочку к Новому году. Совсем мало времени осталось до новогодних праздников, и многие уже озадачились выбором подарков. Что отправить в дедморозовский мешок? Воспользуйтесь советами «ПИКа», чтобы найти то, что порадует ваших любимых, родных и близких, друзей, коллег и знакомых и упростит вам выбор. /24