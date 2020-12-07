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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске построили новый тротуар

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

ЖКХ

В Каменске построили новый тротуар

Виктория Костовская
Опубликовано

Капитальный ремонт участка пешеходной дорожки с обеих сторон улицы Кирова, от пер. Володарского до пер. Придорожного, завершили неделю назад.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 декабря — «ПИК». Общая длина нового тротуара составила полтора километра.

По информации директора департамента ЖКХ Николая Кудимова, капремонт выполнял ИП Мардян из Мясниковского района Ростовской области. 2,1 млн руб. на эти работы выделены областным Минтрансом.

Отметим, тротуар, ведущий от центрального проспекта до ж/д вокзала, не ремонтировался с момента своего появления, то есть более 40 лет. Все это время в слякотную погоду каменчанам приходилось ходить по-над стеночкой или перепрыгивать с кочки на кочку, чтобы не испачкаться. Ходить по проезжей части на ул. Кирова небезопасно — движение интенсивное с раннего утра до позднего вечера.

Остро нуждаются в капитальном ремонте и тротуары на ул. Горького и в пер. Крупской. Планы о подготовке документов для проведения их капремонта озвучивались в администрации города более трех лет назад.

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Автор: 01.12.2020
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