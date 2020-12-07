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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменскую ЦГБ возглавил новый руководитель

здоровье

Каменскую ЦГБ возглавил новый руководитель

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Опубликовано

С 5 декабря 2020 г. на должность главного врача ЦГБ назначен Александр Некрасов, ранее и.о. главного врача.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 декабря – «ПИК». До 11 ноября 2019 года новоиспеченный руководитель занимал должность заведующего травмпунктом ЦГБ, с 11 ноября до конца января — и.о. главного врача. Новое назначение состоялось почти через год после отставки Александра Крамаренко, который был главным врачом ЦГБ с конца января по начало декабря.
34-летний А. Некрасов окончил Ростовский государственный медицинский университет. В Каменске работает 12 лет.

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Автор: 01.12.2020
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