С 5 декабря 2020 г. на должность главного врача ЦГБ назначен Александр Некрасов, ранее и.о. главного врача.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 декабря – «ПИК». До 11 ноября 2019 года новоиспеченный руководитель занимал должность заведующего травмпунктом ЦГБ, с 11 ноября до конца января — и.о. главного врача. Новое назначение состоялось почти через год после отставки Александра Крамаренко, который был главным врачом ЦГБ с конца января по начало декабря.

34-летний А. Некрасов окончил Ростовский государственный медицинский университет. В Каменске работает 12 лет.