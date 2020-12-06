Временно закрыт проезд по проспекту Шолохова в сторону Малого Зеленого кольца. Автомобилистов разворачивают. В сторону Шолохова тоже никого не пускают.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря – «ПИК». Водителей просят воздержаться от поездок по данному направлению.

Пожар на рынке «Классик» начался рано утром. Загорелся магазин пиротехники. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. м. К 10.30 огнем было охвачено 4 тыс. кв. м. В борьбе с возгоранием принимают участие 192 человека, задействовано 66 единиц техники.

Сообщается, что причиной пожара в торговом павильоне могла стать неисправность электрооборудования.