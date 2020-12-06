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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Выезд и въезд в Ростов ограничен из-за пожара на рынке «Классик»

происшествия

Выезд и въезд в Ростов ограничен из-за пожара на рынке «Классик»

Движение регулируют сотрудники ГИБДД
Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Временно закрыт проезд по проспекту Шолохова в сторону Малого Зеленого кольца. Автомобилистов разворачивают. В сторону Шолохова тоже никого не пускают.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря – «ПИК». Водителей просят воздержаться от поездок по данному направлению.

Пожар на рынке «Классик» начался рано утром. Загорелся магазин пиротехники. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. м. К 10.30 огнем было охвачено 4 тыс. кв. м. В борьбе с возгоранием принимают участие 192 человека, задействовано 66 единиц техники.

Сообщается, что причиной пожара в торговом павильоне могла стать неисправность электрооборудования.

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Автор: 01.12.2020
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