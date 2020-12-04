Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Задержан подозреваемый в убийстве 76-летней женщины

происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве 76-летней женщины

Валентина Лагутина
Опубликовано

Тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в хут. Масаловка Каменского района.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». Как сообщает пресс-служба следкома РО, расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Трагедия случилась 20 ноября 2020 года в одном из частных домовладений. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался 34-летний знакомый погибшей женщины.

Задержанный рассказал следователям, что в тот день он был нетрезв. Пришел в дом к потерпевшей и в ходе возникшей ссоры нанес ей множественные ножевые ранения в шею.

В отношении преступника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 декабря
Автор: 01.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

транспорт

На новом мосту через Северский Донец ограничат движение

oбщество

Сотрудникам каменского Дома ребенка намекнули, что в области передумали закрывать учреждение

происшествия

В Донецке задымила станция техобслуживания автомобилей

власть

После прокурорской проверки Дом ребенка решено оставить в Каменске

транспорт

В Каменске переезд в районе парка Маяковского закроют
Реклама
Вверх