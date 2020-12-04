Более двух миллионов доз вакцин, произведенных в РФ, получат в первую очередь граждане из групп риска.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». Правительство РФ анонсировало начало масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции, которая начнется с 7 декабря. Прививать население будут вакциной российского производства «Спутник V». В числе первых привьют сотрудников групп риска – врачей и учителей. Об этом сообщает vesti.ru.

Кстати, в Москве уже открыты 70 пунктов вакцинации от ковид-19, которые находятся в поликлиниках. Об это говорится на сайте мэра и правительства Москвы. Запись на вакцинацию уже доступна. В Каменскую ЦГБ вакцина пока не поступала.