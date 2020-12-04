Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Вакцинация от коронавируса в России стартует с 7 декабря

здоровье

Вакцинация от коронавируса в России стартует с 7 декабря

Аватар
Опубликовано

Более двух миллионов доз вакцин, произведенных в РФ, получат в первую очередь граждане из групп риска.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». Правительство РФ анонсировало начало масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции, которая начнется с 7 декабря. Прививать население будут вакциной российского производства «Спутник V». В числе первых привьют сотрудников групп риска – врачей и учителей. Об этом сообщает vesti.ru. 

Кстати, в Москве уже открыты 70 пунктов вакцинации от ковид-19, которые находятся в поликлиниках. Об это говорится на сайте мэра и правительства Москвы. Запись на вакцинацию уже доступна. В Каменскую ЦГБ вакцина пока не поступала. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 декабря
Автор: 01.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

транспорт

На новом мосту через Северский Донец ограничат движение

oбщество

Сотрудникам каменского Дома ребенка намекнули, что в области передумали закрывать учреждение

происшествия

В Донецке задымила станция техобслуживания автомобилей

транспорт

В Каменске переезд в районе парка Маяковского закроют

ЖКХ

В Каменске обещали освещать улицы по утрам
Реклама
Вверх