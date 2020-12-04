Трагедия случилась 3 декабря в 40 км севернее Каменска. Трое мужчин отправились на охоту, один из них домой не вернулся.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». Следственным отделом по г. Донецку следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя г. Таганрога. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, подозреваемый в ходе настройки тепловизионного прицела выстрелил из охотничьего ружья в направлении мишени, зная, что рядом с нею находится его 49-летний знакомый. В результате мужчина получил огнестрельное ранение в голову, отчего скончался на месте происшествия.

— Как рассказывают фигуранты дела, все трое охотников были трезвыми. Следствие уточняет это, — комментирует Антон Босенко, руководитель Следственного отдела по городу Донецк СУ СК РФ по Ростовской области. — По уголовному делу ведутся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Каменчане, хорошо знавшие погибшего, отмечают, что он был опытным охотником — с большим стажем, имел государственный охотничий билет и специализированное оружие. Часто отстреливал волков и шакалов. Трагически погибшего знакомые вспоминают как доброжелательного и отзывчивого человека. Без отца осталась многодетная семья. Похороны назначены на 5 декабря.