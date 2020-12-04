За разбой и вымогательство злоумышленник заключен под стражу.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего каменчанина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба СК РО.

По версии следствия, с 2019-го по 2020 год обвиняемый, угрожая применением насилия, постоянно вымогал у 19-летнего молодого человека деньги. В общей сложности потерпевший отдал ему 13,5 тыс. руб.

В феврале текущего года мужчина напал на 15-летнего подростка и отобрал у него мобильный телефон. Поскольку мирным путем забрать не получилось, преступник причинил парню телесное повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

И это еще не все «геройские» поступки обвиняемого. Уже в мае он похитил у 18-летнего знакомого 3600 рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.