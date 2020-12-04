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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске продают красную икру, которую нельзя есть

oбщество

В Каменске продают красную икру, которую нельзя есть

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Причем все документы на икру у торгующих фальшивым товаром в полном порядке.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». В микрорайоне им. 60 лет Октября вот уже несколько дней работает ярмарка, на которой можно приобрести все — от текстиля до продуктов. В одной из соседствующих с ярмаркой палаток продаются консервы с разнообразной рыбьей икрой – красной, щучьей, черного палтуса. На ярких плакатах покупателю объясняется, что перед ним эксклюзив этого года – настоящая икра с Сахалина и Камчатки, да еще по сумасшедше низким ценам – 1 банка 250 руб., а за 3 банки торговцы великодушно снижают ценник до 600 руб. 

Товар перед новогодними праздниками пользуется спросом, а по такой заманчивой цене — особенно. Даже горожане с небольшими доходами соблазнились. Одна каменская семья решила приобрести икру на подарки. Две банки — зеленую и черную — решили вскрыть сразу, попробовать. Икра показалась, мягко скажем, странной на вкус. Путем нехитрых манипуляций выяснили, что в банках — никакая не красная икра, вообще не икра, а 100% подделка! 

Фальшивая икра попала в «ПИК». И пошли мы тернистым путем поиска правды в разных инстанциях. Куда мы только не обращались с тем, чтобы срочно прекратить мошенничество средь бела дня! Получилось ли у нас остановить «икорный» беспредел, а также советы эксперта, как  определить подделку, читайте в «ПИКе» №50 от 9 декабря. 

А пока рекомендуем покупать рыбную икру только у проверенных продавцов! Те, кто торгует постоянно, дорожат своим именем и бизнесом. Не стоит гнаться за дешевизной – ценник настоящей икры стартует сегодня от 530 до 650 руб. за баночку 140 г.

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Автор: 01.12.2020
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