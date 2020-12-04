Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске опять штрафуют за ветки

ЖКХ

В Каменске опять штрафуют за ветки

По закону такие отходы к бытовым не относятся.
Виктория Костовская
Опубликовано

4 декабря сотрудники каменской муниципальной инспекции составили протокол об административном нарушении на председателя одного из ТСЖ в пер. Астаховском, которая выносила к контейнерной площадке огромные ветки плодового дерева.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». В ходе составления протокола женщина обещала вывезти эти ветки за свой счет. Тем не менее, как пояснил корреспонденту «ПИКа» начальник муниципальной инспекции Денис Звягин, в ближайшее время ее ждет штраф до 2000 руб.

Всего в этом году за подобные нарушения наказаны более 20 человек.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 декабря
Автор: 01.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

транспорт

На новом мосту через Северский Донец ограничат движение

oбщество

Сотрудникам каменского Дома ребенка намекнули, что в области передумали закрывать учреждение

происшествия

В Донецке задымила станция техобслуживания автомобилей

власть

После прокурорской проверки Дом ребенка решено оставить в Каменске

транспорт

В Каменске переезд в районе парка Маяковского закроют
Реклама
Вверх