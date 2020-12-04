4 декабря сотрудники каменской муниципальной инспекции составили протокол об административном нарушении на председателя одного из ТСЖ в пер. Астаховском, которая выносила к контейнерной площадке огромные ветки плодового дерева.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». В ходе составления протокола женщина обещала вывезти эти ветки за свой счет. Тем не менее, как пояснил корреспонденту «ПИКа» начальник муниципальной инспекции Денис Звягин, в ближайшее время ее ждет штраф до 2000 руб.

Всего в этом году за подобные нарушения наказаны более 20 человек.