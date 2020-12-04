Контрабандный груз гражданин России на окраине Донецка принял с сопредельной территории через реку Большую Каменку. Товар переправляли при помощи самодельного плота и троса.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». Как сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области, пограничники задержали нарушителя по информации членов добровольной народной дружины. Они сообщили о подозрительной активности вблизи границы.

Оказалось, по реке переправляли 2500 пачек нелегальных сигарет оценочной стоимостью более 200 тыс. рублей. Злоумышленник, заметив наряд, попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. Табачная продукция изъята.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ, материалы направлены мировому судье судебного участка № 2 Донецкого судебного района Ростовской области. За неповиновение законным требованиям военнослужащего россиянина оштрафовали.

В Ростовской функционируют 70 добровольных народных дружин, 12 состоят из представителей казачества. В 2020 году с их помощью задержаны 62 нарушителя режима государственной границы, более 300 нарушителей пограничного режима, 70 браконьеров.