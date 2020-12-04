С 3 декабря вступили в силу изменения в водительских правах и паспорте транспортного средства.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». Теперь на водительском удостоверении нового образца в верхнем правом углу расположены надписи на трех языках: русском — ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, французском — PERMIS DE CONDUIRE и английском — DRIVING LICENCE.

Отметим, автомобилистам, у которых уже есть права, замены их не требуется до истечения срока годности.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства теперь появится информация о мощности двигателя и таможенных ограничениях. Также по новому распоряжению изменяются инструкции о выдаче разрешений на установку специальных световых и звуковых сигналов.

В СТС указываются сведения о мощности двигателя, таможенных ограничениях, а в ПТС — данные о количестве пассажирских мест, ранее проводимых проверках и допустимой массе автомобиля.

Также поменялась инструкция о выдаче разрешений на установку спецсигналов.

В планах МВД — разрешить сдавать экзамены на права гражданам, достигшим 16 лет. Но для этого нужно письменное согласие родителей. Пока сдавать экзамены будем по прежним правилам — с 17 лет, а начинать водить машину — с 18 лет.