Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Права начнут выдавать на трех языках

транспорт

Права начнут выдавать на трех языках

Валентина Лагутина
Опубликовано

С 3 декабря вступили в силу изменения в водительских правах и паспорте транспортного средства.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». Теперь на водительском удостоверении нового образца в верхнем правом углу расположены надписи на трех языках: русском — ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, французском — PERMIS DE CONDUIRE и английском — DRIVING LICENCE.

Отметим, автомобилистам, у которых уже есть права, замены их не требуется до истечения срока годности.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства теперь появится информация о мощности двигателя и таможенных ограничениях. Также по новому распоряжению изменяются инструкции о выдаче разрешений на установку специальных световых и звуковых сигналов.

В СТС указываются сведения о мощности двигателя, таможенных ограничениях, а в ПТС — данные о количестве пассажирских мест, ранее проводимых проверках и допустимой массе автомобиля.

Также поменялась инструкция о выдаче разрешений на установку спецсигналов.

В планах МВД — разрешить сдавать экзамены на права гражданам, достигшим 16 лет. Но для этого нужно письменное согласие родителей. Пока сдавать экзамены будем по прежним правилам — с 17 лет, а начинать водить машину — с 18 лет.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 декабря
Автор: 01.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

транспорт

На новом мосту через Северский Донец ограничат движение

oбщество

Сотрудникам каменского Дома ребенка намекнули, что в области передумали закрывать учреждение

происшествия

В Донецке задымила станция техобслуживания автомобилей

транспорт

В Каменске переезд в районе парка Маяковского закроют

ЖКХ

В Каменске обещали освещать улицы по утрам
Реклама
Вверх