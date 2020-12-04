Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новогодний городской салют и народные гуляния в Каменске отменяются

культура

Новогодний городской салют и народные гуляния в Каменске отменяются

Аватар
Опубликовано

С 1 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области начали действовать новые ограничения. Часть из них касается новогодних мероприятий. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». Новогодние елки традиционно будут установлены на пл. Труда и в микрорайонах. Об этом «ПИКу» сообщила и.о. начальника отдела культуры Е. Колесникова. Вопрос об установке елки в мкр. Лиховском пока находится в стадии решения из-за строительных работ на площади перед ДК.

Традиционного открытия елки, как и народных гуляний, в Каменске не будет — ряд новогодних мероприятий работники культуры будут проводить в режиме онлайн. 

И еще: впервые за много лет в городе не прогремит новогодний салют. Зато в городе разрешена работа ярмарок по продаже елок. Так что домашний праздник с новогодним деревцем никто не отменял. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике культура

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 декабря
Автор: 01.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

транспорт

На новом мосту через Северский Донец ограничат движение

oбщество

Сотрудникам каменского Дома ребенка намекнули, что в области передумали закрывать учреждение

происшествия

В Донецке задымила станция техобслуживания автомобилей

транспорт

В Каменске переезд в районе парка Маяковского закроют

ЖКХ

В Каменске обещали освещать улицы по утрам
Реклама
Вверх