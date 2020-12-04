С 1 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области начали действовать новые ограничения. Часть из них касается новогодних мероприятий.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». Новогодние елки традиционно будут установлены на пл. Труда и в микрорайонах. Об этом «ПИКу» сообщила и.о. начальника отдела культуры Е. Колесникова. Вопрос об установке елки в мкр. Лиховском пока находится в стадии решения из-за строительных работ на площади перед ДК.

Традиционного открытия елки, как и народных гуляний, в Каменске не будет — ряд новогодних мероприятий работники культуры будут проводить в режиме онлайн.

И еще: впервые за много лет в городе не прогремит новогодний салют. Зато в городе разрешена работа ярмарок по продаже елок. Так что домашний праздник с новогодним деревцем никто не отменял.