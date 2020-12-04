Богослужение в честь освящения купола и креста строящейся часовни на территории действующего городского кладбища 12 декабря возглавит епископ Шахтинский и Миллеровский Симон.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 4 декабря – «ПИК». Как сообщил благочинный приходов Донецкого округа иерей Владимир Татаркин, 12 декабря в 10.00 состоится чин освящения купола и креста Димитриевской часовни, которые были доставлены к зданию в середине ноября.

После освящения барабан (основание) с куполом и крестом увенчает постройку. Это станет финальным этапом строительства, которое велось на средства двух предпринимателей.

Предстоит еще внутренняя отделка помещения и благоустройство прилегающей территории.