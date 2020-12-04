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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Епископ Симон освятит купол часовни в Донецке

Фото: Елена Жукова, «ПИК».

религия

Епископ Симон освятит купол часовни в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

Богослужение в честь освящения купола и креста строящейся часовни на территории действующего городского кладбища 12 декабря возглавит епископ Шахтинский и Миллеровский Симон.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 4 декабря  – «ПИК».  Как сообщил благочинный приходов Донецкого округа иерей Владимир Татаркин, 12 декабря в 10.00  состоится чин освящения купола и креста Димитриевской часовни, которые были доставлены к зданию в середине ноября.

После освящения барабан (основание) с куполом и крестом увенчает постройку. Это станет финальным этапом строительства, которое велось на средства двух предпринимателей.

Предстоит еще внутренняя отделка помещения и благоустройство прилегающей территории.

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Автор: 01.12.2020
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