Несмотря на ужесточение ограничений в связи с коронавирусом и запрет праздничных фейерверков в рамках проведения массовых мероприятий, дончане все-таки смогут порадовать детей салютами.

Ростовская область, 3 декабря – «ПИК». Как уточнили в областном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом, названное ограничение распространяется только на юридических лиц и предпринимателей, использующих пиротехнику в профессиональной деятельности. То есть ничего предосудительного не будет, если с соблюдением мер безопасности запустить новогодний фейерверк во дворе дома.