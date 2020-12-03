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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жители Ростовской области смогут запускать новогодние салюты

oбщество

Жители Ростовской области смогут запускать новогодние салюты

Елена Жукова
Опубликовано

Несмотря на ужесточение ограничений в связи с коронавирусом и запрет праздничных фейерверков в рамках проведения массовых мероприятий, дончане все-таки смогут порадовать детей салютами.

Ростовская область, 3 декабря  – «ПИК».  Как уточнили в областном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом, названное ограничение распространяется только на юридических лиц и предпринимателей, использующих пиротехнику в профессиональной деятельности. То есть ничего предосудительного не будет, если с соблюдением мер безопасности запустить новогодний фейерверк во дворе дома.

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Автор: 01.12.2020
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