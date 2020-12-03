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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске детские пособия и выплаты продлят автоматом

oбщество

В Каменске детские пособия и выплаты продлят автоматом

В Каменске детские пособия и выплаты продлят автоматом

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В связи с продолжающимся карантином некоторые меры социальной поддержки будут продлены без подачи необходимых заявлений и документов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 декабря – «ПИК». Например, выплата пособия на ребенка (если пособие назначено по 30.09.2020 г., 31.10.2020 г.,  31.12.2020 г., 31.01.2021 г.,  28.02.2021 г.) продлевается на 12 месяцев, но с оговоркой: если в течение этого срока ребенку исполнится 18 лет, а обучающимся очно в образовательных организациях – 23 года, выплата пособия будет прекращена.

Ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни (если пособие назначено по 30.09.2020 г., по 31.10.2020 г., по 31.12.2020 г., 31.01.2021 г.,  28.02.2021 г.) продлевается на 12 месяцев. Выплата будет прекращена по достижении ребенком 2 лет.

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей (если пособие назначено по 30.09.2020 г., по 31.10.2020 г., по 31.12.2020 г., 31.01.2021 г.,  28.02.2021 г.) продлевается на 12 месяцев. Соцподдержка действует до исполнения ребенку 3 лет. 

Пример. Пособие на ребенка назначено по 30 ноября этого года. С 1 декабря заявителю необходимо было пройти перерегистрацию, но в связи с поправками в действующем законодательстве назначение пособия на ребенка будет продлено автоматически по 30 ноября 2021 г.

Выплата в связи с рождением первого ребенка продлена автоматически до достижения ребенком двух или трех лет, если срок перерегистрации наступил с 1 октября 2020 г. по 1 марта 2021 г.

Необходимые разъяснения родители смогут получить по телефону: 7-75-46, 7-16-62.

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Автор: 01.12.2020
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