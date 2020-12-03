Администрация ОАО «Каменского ПАТП» приняла решение времено приостановить движение автобуса № 9 «ж/д вокзал – Ростовспецстрой» с 4 декабря.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 декабря – «ПИК». Дело в том, что на одной из улиц пос. Подскельного, по которой проходит маршрут этого автобуса, на данный момент ведутся земляные работы. Объехать место разрытия по другому маршруту у автобуса нет. Дороги в пос. Подскельном оставляют желать лучшего. Об этом рассказал корреспонденту «ПИКа» директор «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко.

По его словам, автобус № 9 возобновит свою работу с 12 декабря, после завершения дорожных работ.