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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменск поступили две новых машины скорой помощи

Фото: Пресс-служба администрации города.

здоровье

В Каменск поступили две новых машины скорой помощи

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Опубликовано

Оба автомобиля класса «В» и снабжены специальным медицинским оборудованием. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 декабря – «ПИК». 30 ноября каменская ЦГБ получила еще два новых автомобиля скорой медицинской помощи, которые начнут обслуживать пациентов, как только закончится оформление документов и получение номеров. 

Всего в этом году автопарк отделения скорой неотложной помощи пополнился четырьмя новыми машинами, и на конец года их стало 16. В ближайшее время ожидается получение четырех автомобилей Lada Largus для участковых врачей.

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Автор: 01.12.2020
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