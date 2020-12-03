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В Каменск поступили две новых машины скорой помощи
Оба автомобиля класса «В» и снабжены специальным медицинским оборудованием.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 декабря – «ПИК». 30 ноября каменская ЦГБ получила еще два новых автомобиля скорой медицинской помощи, которые начнут обслуживать пациентов, как только закончится оформление документов и получение номеров.
Всего в этом году автопарк отделения скорой неотложной помощи пополнился четырьмя новыми машинами, и на конец года их стало 16. В ближайшее время ожидается получение четырех автомобилей Lada Largus для участковых врачей.