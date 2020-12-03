Четырем сотрудникам городского суда, отдавшим работе более 10 лет, 3 декабря вручили почетные грамоты. Чествование приурочили ко Дню юриста.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 3 декабря – «ПИК». Напомним, в 2008 году президент В. Путин подписал указ об установлении профессионального праздника Дня юриста. Ежегодно 3 декабря поздравляют специалистов по правоведению. Все, у кого имеется высшее юридическое образование, относятся к юристам и принимают поздравления.

Сегодня на торжественном собрании в честь праздника председатель Донецкого горсуда Ольга Сергеева поздравила судей и сотрудников аппарата суда, пожелав в профессиональной деятельности сохранять уверенность и спокойствие, проявлять мудрость и беспристрастие. Руководитель вручила почетные грамоты Управления Судебного департамента в Ростовской области за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей помощнику председателя суда Яне Королевой, помощнику судьи Елене Наумовой, главному специалисту Юлии Полубояровой и секретарю суда Галине Андросовой.