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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

После прокурорской проверки Дом ребенка решено оставить в Каменске

Заместитель каменского городского прокурора Роман Гусев.

власть

После прокурорской проверки Дом ребенка решено оставить в Каменске

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Вопрос о закрытии детского учреждения снят, новая структура уже подготовлена и подписана в Министерстве здравоохранения Ростовской области.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 декабря – «ПИК». Напомним, ранее в целях оптимизации каменский Дом ребенка присоединили к ростовскому ГКУЗ РО «ДРС № 4». Процедура длилась год, сотрудники надеялись, что переживут ее просто на документе, а фактически так и останутся работать. Однако оптимизацию и урезание койко-мест было решено продолжить за счет полного закрытия именно каменского Дома ребенка.

Все его 80 сотрудников в начале ноября 2020 года написали обращения в десять инстанций, в том числе президенту РФ, в региональные и федеральные министерства здравоохранения, в прокуратуру, губернатору, в СМИ с просьбой остановить реорганизацию учреждения и сохранить его работу в Каменске.

По жалобам начались прокурорские проверки, в ходе которых были выявлены нарушения, касающиеся законности проведения процедуры реорганизации каменского Дома ребенка, а также организации в нем детского питания и снабжения подопечных игрушками.

По выявленным нарушениям возбуждены административные дела в отношении О. Гришиной, главного врача ростовской «четверки» (к которой присоединили каменское детское учреждение).

Проверки продолжаются, тем временем в области закрывать наш Дом ребенка уже передумали. Главным врачом О. Гришиной подготовлена новая структура каменского учреждения с сохранением 30 койко-мест. Документ подписан в Минздраве 2 декабря.

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Автор: 01.12.2020
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