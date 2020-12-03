Вопрос о закрытии детского учреждения снят, новая структура уже подготовлена и подписана в Министерстве здравоохранения Ростовской области.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 декабря – «ПИК». Напомним, ранее в целях оптимизации каменский Дом ребенка присоединили к ростовскому ГКУЗ РО «ДРС № 4». Процедура длилась год, сотрудники надеялись, что переживут ее просто на документе, а фактически так и останутся работать. Однако оптимизацию и урезание койко-мест было решено продолжить за счет полного закрытия именно каменского Дома ребенка.

Все его 80 сотрудников в начале ноября 2020 года написали обращения в десять инстанций, в том числе президенту РФ, в региональные и федеральные министерства здравоохранения, в прокуратуру, губернатору, в СМИ с просьбой остановить реорганизацию учреждения и сохранить его работу в Каменске.

По жалобам начались прокурорские проверки, в ходе которых были выявлены нарушения, касающиеся законности проведения процедуры реорганизации каменского Дома ребенка, а также организации в нем детского питания и снабжения подопечных игрушками.

По выявленным нарушениям возбуждены административные дела в отношении О. Гришиной, главного врача ростовской «четверки» (к которой присоединили каменское детское учреждение).

Проверки продолжаются, тем временем в области закрывать наш Дом ребенка уже передумали. Главным врачом О. Гришиной подготовлена новая структура каменского учреждения с сохранением 30 койко-мест. Документ подписан в Минздраве 2 декабря.