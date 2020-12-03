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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На границе в Донецке задержан подозреваемый в убийстве

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

происшествия

На границе в Донецке задержан подозреваемый в убийстве

Елена Жукова
Опубликовано

Гражданин Украины намеревался укрыться от уголовного преследования. Его подозревают в убийстве в Каменском районе.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 3 декабря – «ПИК». По данным пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, мужчина был задержан в месте пересечения границы «Верхний Шевырев (Россия) – Верхняя Герасимовка (Украина)».

На КПП выяснилось, что гражданин находится в розыске как подозреваемый в тяжком преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении жительницы хутора Старая Станица Каменского района. Преступление было совершено в середине ноября текущего года.

Задержанный передан сотрудникам полиции. 

К слову, согласно статистике Погрануправления, в 2020 году на ростовском участке российско-украинской границы были задержаны 120 человек, находящихся в розыске за совершенные преступления.

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Автор: 01.12.2020
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