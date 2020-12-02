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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке ставят живую главную елку

oбщество

В Донецке ставят живую главную елку

Фото: Елена Жукова, «ПИК».

В Донецке ставят живую главную елку

Елена Жукова
Опубликовано

На площади им. Ленина работники МУП «Зеленый город» начали монтаж главной городской елки. Она, как и прежде, засияет нарядными украшениями и гирляндами. Загорятся огоньки и на елях по периметру площади.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 декабря  – «ПИК». Как ранее сообщал «ПИКу» директор «Зеленого города» А. Черных, на сборку карусельной конструкции зеленой красавицы уходит примерно 1000 погонных метров живой сосны. Сейчас живые новогодние деревья на площадях российских городов – редкость, в основном устанавливают стилизованные композиции, искусственные сооружения. 
В период до 20 декабря центр города и поселки Донецка примут праздничный облик усилиями коммунальщиков. Украсить торговые точки, территории и помещения предприятий и организации всех форм собственности попросили их владельцев и руководителей.
Несмотря на пандемию, по традиции иллюминацией и новогодними композициями оденут главные улицы, кольцевую развязку в 3-м микрорайоне, в пос. Западном, центральные участки пос. Гундоровского и ЦОФа.

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Автор: 01.12.2020
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