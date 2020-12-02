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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В декабре в Донецке вырастет тариф на воду

ЖКХ

В декабре в Донецке вырастет тариф на воду

Елена Жукова
Опубликовано

Региональная служба по тарифам Ростовской области 1 декабря пересмотрела тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для донецкого МУП «Исток». Постановление о новом тарифе опубликовано сегодня*.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 декабря  – «ПИК». Как пояснил «ПИКу» директор МУП «Исток» Владимир Дохнов, на один месяц – декабрь этого года – РСТ утвердила повышенный тариф, который несколько месяцев через суд отстаивали как экономически обоснованный. Тариф должны были утвердить еще с 1 июля 2020-го, но добились этого только на минувшей неделе.

В декабре 1 м3 воды будет стоить 84,56 руб., стоков – 23,52 руб. 

Население не ощутит повышения платы – разницу в тарифе «Истоку» компенсируют из бюджета, а вот юрлицам придется заплатить больше. Новый тариф позволит хоть немного сократить убытки предприятия. Однако уже с января 2021 года дончан ожидает сюрприз – снова другой тариф на воду. Его размер должны утвердить ближе к середине текущего месяца.

*Постановление РСТ № 49/29 от 1.12.2020 г.

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Автор: 01.12.2020
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