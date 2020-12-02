Теперь воспитаннице СШОР № 1 предстоит выступать на европейском и мировом уровне.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 декабря – «ПИК». Каменская спортсменка из СШОР № 1 Анна Пивоварова завоевала 4 и 5 места на первенстве России в Краснодаре по гребле на байдарках и каноэ, которое проходило с 19 по 23 ноября. По сумме дистанций девушка вошла в состав юношеской сборной РФ. Ранее еще одна спортсменка из СШОР № 1 — Арина Переверзева — также в Краснодаре завоевала 1 и 3 места на Кубке России. Чемпионка входит в сборную РФ с 2018 года.