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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Спортсменка из Каменска вошла в сборную России по гребле на байдарках

Фото из архива.

спорт

Спортсменка из Каменска вошла в сборную России по гребле на байдарках

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Опубликовано

Теперь воспитаннице СШОР № 1 предстоит выступать на европейском и мировом уровне. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 декабря – «ПИК». Каменская спортсменка из СШОР № 1 Анна Пивоварова завоевала 4 и 5 места на первенстве России в Краснодаре по гребле на байдарках и каноэ, которое проходило с 19 по 23 ноября. По сумме дистанций девушка вошла в состав юношеской сборной РФ. Ранее еще одна спортсменка из СШОР № 1 — Арина Переверзева — также в Краснодаре завоевала 1 и 3 места на Кубке России. Чемпионка входит в сборную РФ с 2018 года.

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Автор: 01.12.2020
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