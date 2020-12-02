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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Когда в Каменске включат два важных светофора?

Фото автора.

транспорт

Когда в Каменске включат два важных светофора?

Виктория Костовская
Опубликовано

Светофоры на углу улиц Ленина и пер. Крупской, а также пр. Карла Маркса и ул. Кирова работают в аварийном режиме почти месяц — со времени обильных ноябрьских снегопадов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 декабря – «ПИК». Дело в том, что дорога на этих перекрестках имеет большой уклон. А при гололеде транспорт, идущий под горку, может легко скатиться и протаранить задние автомобили. Чтобы машины не останавливались при работающем светофоре, последние и были отключены.

Как пояснил корреспонденту «ПИКа» директор департамента ЖКХ Николай Кудимов, светофоры включат, когда на улице потеплеет до +7 и выше. Если температура будет с ежедневным переходом через ноль и вероятен гололед, подрядчик ООО «Дренчер», отвечающий за содержание светофоров, включать их в обычный режим не будет. Отдельной диспетчерской службы, которая бы своевременно сообщала подрядчику о предстоящих колебаниях температур, нет.

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Автор: 01.12.2020
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