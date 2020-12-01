Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За работу каменский ДК получил бронзу

культура

За работу каменский ДК получил бронзу

Аватар
Опубликовано

Работники культуры г. Каменска приняли участие в конкурсе областного Дома народного творчества.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 декабря – «ПИК». По итогам конкурса «Территория культуры» сотрудники ДК им. Гагарина в номинации «Лучший коллектив специалистов клубного учреждения» стали бронзовыми призерами, оставив позади более 30 участников. К победе гагаринцев привели радиогазета «Мы творим, а значит, мы живем!», фильм о коллективе «Сверхзадача», а также достижения ДК.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике культура

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 декабря
Автор: 01.12.2020
Реклама
Реклама

Популярное

ЖКХ

Каменчанам угрожают судом из-за долгов за газ

oбщество

Сотрудникам каменского Дома ребенка намекнули, что в области передумали закрывать учреждение

транспорт

Экзамен на права будут аннулировать

здоровье

Марина Мирская: Очередь на тестирование на ковид в Каменске полностью ликвидирована.

транспорт

На новом мосту через Северский Донец ограничат движение
Реклама
Вверх