Работники культуры г. Каменска приняли участие в конкурсе областного Дома народного творчества.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 декабря – «ПИК». По итогам конкурса «Территория культуры» сотрудники ДК им. Гагарина в номинации «Лучший коллектив специалистов клубного учреждения» стали бронзовыми призерами, оставив позади более 30 участников. К победе гагаринцев привели радиогазета «Мы творим, а значит, мы живем!», фильм о коллективе «Сверхзадача», а также достижения ДК.