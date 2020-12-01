Тревожный сигнал поступил на пульт пожарной охраны сегодня около 16.30.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 декабря – «ПИК». Дым появился в помещении станции техобслуживания на ул. Казакова, 66. Предварительная причина, по данным ПЧ-43, — замыкание электропроводки.

Как сообщили в диспетчерской пожарной части, в помещении огонь разгореться не успел, лишь задымление распространилось на площадь около 40 кв. метров.

На место выехали два отделения пожарных на двух автомобилях.

Травмированных, пострадавших нет, добавили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы в г. Донецке. По факту проводится проверка.