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В Донецке задымила станция техобслуживания автомобилей
Тревожный сигнал поступил на пульт пожарной охраны сегодня около 16.30.
ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 декабря – «ПИК». Дым появился в помещении станции техобслуживания на ул. Казакова, 66. Предварительная причина, по данным ПЧ-43, — замыкание электропроводки.
Как сообщили в диспетчерской пожарной части, в помещении огонь разгореться не успел, лишь задымление распространилось на площадь около 40 кв. метров.
На место выехали два отделения пожарных на двух автомобилях.
Травмированных, пострадавших нет, добавили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы в г. Донецке. По факту проводится проверка.