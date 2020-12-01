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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке задымила станция техобслуживания автомобилей

Фото: ОНД в г. Донецке.

происшествия

В Донецке задымила станция техобслуживания автомобилей

Елена Жукова
Опубликовано

Тревожный сигнал поступил на пульт пожарной охраны сегодня около 16.30. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 декабря – «ПИК». Дым появился в помещении станции техобслуживания на ул. Казакова, 66. Предварительная причина, по данным ПЧ-43, — замыкание электропроводки.

Как сообщили в диспетчерской пожарной части, в помещении огонь разгореться не успел, лишь задымление распространилось на площадь около 40 кв. метров.

На место выехали два отделения пожарных на двух автомобилях.

Травмированных, пострадавших нет, добавили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы в г. Донецке. По факту проводится проверка.

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Автор: 01.12.2020
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