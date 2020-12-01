2 декабря с 9.00 до 18.00 работники ОАО «Ростовавтомост» будут проводить работы по текущему содержанию элементов разводного механизма моста на дороге Каменск — Красновка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 декабря – «ПИК». В этот период будет организовано реверсивное движение через мост — то есть потоки автомобилей во встречном направлении будут пропускать по очереди. Во избежание образования автомобильных заторов и аварийных ситуаций движение в районе моста будут регулировать сотрудники «Ростовавтомост» и Каменского отдела ГИБДД. Об этом «ПИКу» сообщил замглавы администрации по ЖКХ Евгений Яковенко.

— Я обращался к руководству «Ровтовавтомост» с просьбой оповещать власти города о предстоящих работах на мосту заранее, чтобы у горожан было время спланировать свой маршрут, — пояснил Е. Яковенко нашему корреспонденту.