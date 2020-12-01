С 1 декабря в Ростовской области из-за напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией начинают действовать новые ограничения.

Ростовская область, 1 декабря – «ПИК». Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Ростовской области № 272.

Согласно документу, на территории области прекращают работу ярмарки с непродовольственными товарами. Исключение – ярмарки-продажи хвойных растений. Сокращается допустимая вместимость зрительских залов на спортивных объектах и в кинотеатрах. Проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей допускается только при заполнении помещений на 25%, кинотеатров – на 40%, с равномерной рассадкой зрителей. Также приостановлена работа ледовых катков в торговых центрах. Для остальных организаций допуск посетителей на ледовые катки разрешен при наличии зоны катания на одного человека не менее 10 кв. м.

С 1 декабря в общественных местах донского региона с 22.00 до 7.00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе с использованием пиротехники.