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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 декабря

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 декабря

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 49-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Високосный год и уходит по-високосному. Точнее по-коронавирусному. 1 декабря на Дону из-за усугубления эпидемии запретили новогодние салюты и хороводы вокруг елки. Но сами елки в Каменске все-таки установят »2
  • Газовики запугали каменчан судами. Платежки за газ с угрозами заставили горожан толпиться в очередях. /3, 10-11
  • Новая дума поставила администрации «неуд». Депутаты на заседании 25 ноября высказали все, что думают о работе некоторых каменских чиновников. /4-5
  • Не чирикает, не каркает, но ворчит. В уникальном парке «Лога» налаживают быт новых обитателей. /24-25
  • Три пешехода сбиты за неделю. И водители, и пешеходы сходятся во мнении, что главная причина — темень на улицах. /7, 9.
  • Ковидным пациентам раздают бесплатные лекарства, в автопарке скорой помощи пополнение, вакцинацию от гриппа продлили. /2
  • Крота взяли в центре. В Каменске задержан молодой человек с внушительным свертком наркотических веществ — в виде закладок он намеревался зарыть их на территории города. И это не единичный случай, когда закладчик пойман каменской полицией. / 6
  • Станичник решился на грабеж в городе. Безработный жулик, желающий незаконно обогатиться, ранил человека ножом. /6
  • В декабре все глубже уходим в онлайн. Все больше наших действий и документов с декабря 2020 года переводится в Интернет. Трудовая окончательно становится электронной, больничный тоже оформляем онлайн и даже сделки у нотариуса заверяем удаленно. / 8
  • Платную стоянку разрешили под окнами. Новость о том, что землю в двадцати метрах от пятиэтажки № 50а на ул. Красной отдали в аренду под строительство платной стоянки, ошарашила местных жителей. /10
  • Голая правда о раке простаты. Ковид для многих каменчан стал серьезной преградой на пути к плановому обследованию. А это чревато запущенными онкологиями, включая рак предстательной железы. О том, что должен знать каждый мужчина, «ПИКу» рассказал заведующий каменским отделением онкологии хирург-онколог высшей категории, кмн Максим Сукач. /12, 13
  • Автобусы и дороги не балуют хуторян. «Мы всегда сбоку припека. Автобус к нам ходит только по выходным и не весть какого качества. Да и проехать нормально можно не везде. А ведь ремонт дорог обещали», — сетуют жители х. Груцинова и Первомайского Каменского района. / 16

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 2 декабря
Автор: 01.12.2020
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