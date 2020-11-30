Каменская городская прокуратура проводит проверку по факту обращения сотрудников учреждения, которое планируют закрыть в феврале 2021 года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 ноября – «ПИК». Напомним, все 80 сотрудников учреждения подписались под обращением, направленным в десять инстанций, в том числе президенту РФ, в региональное и федеральное министерства здравоохранения, в прокуратуру, губернатору. Просят «признать присоединение каменского Дома ребенка к ростовскому недействительным и восстановить статус учреждения как отдельной юридической единицы. Оптимизацию же ростовского Дома ребенка осуществить другим способом. Также провести проверку штатной численности с целью определения эффективности использования государственных средств».

По информации городского прокурора Владимира Рымашевского, проверка каменского детского учреждения еще не завершена, но промежуточные результаты уже есть.

— Однозначно могу сказать, что нарушения, касающиеся законности проведения процедуры реорганизации каменского Дома ребенка, были и мы их нашли. В связи с чем приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Об окончательных итогах проверки пока говорить рано, она еще не завершена, — сообщил В. Рымашевский корреспонденту «ПИКа».

В минувшую пятницу каменский Дом ребенка посетили и представители областного Министерства здравоохранения. В разговоре с сотрудниками они намекнули, что вопрос о дальнейшей судьбе каменского Дома ребенка почти решен: мол, закрывать не будут. Однако официальных документов, подтверждающих это решение, нет или пока нет. Так что радоваться рано.

Остается лишь скрестить пальцы и ждать окончания всех проверок и официально принятых решений.