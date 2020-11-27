Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Выбираем победителя ноябрьской антипремии «Поганая метла»

ЖКХ

Выбираем победителя ноябрьской антипремии «Поганая метла»

Интернет-голосование завершится 30 ноября в 11.00
Виктория Костовская
Опубликовано

Беспорядки в сфере благоустройства города и «подвиги» земляков, зафиксированные нашими корреспондентами и каменчанами в 2020 году, стали претендентами на получение премии «Поганая метла».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 ноября – «ПИК». В 2019 году акция «Поганая метла» оправдала ожидания корреспондентов «ПИКа» и каменчан и помогла решить некоторые проблемы городского благоустройства и бесхозяйственности. Поэтому мы решили продолжить «мести» и в этом году. 

Пусть она и в дальнейшем служит не только доской позора для вредных и нерадивых, но и подсказкой городским службам для наведения порядка в любимом городе. Самые громкие безобразия будут отмечены, как и раньше, одноименной премией.

Сегодня мы открываем интерактивное голосование по выбору победителя ноябрьской антипремии «Поганая метла» на сайте газеты «ПИК» и в нашей группе в «ВКонтакте». Проголосовать можно только за одного претендента.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 ноября
Автор: 24.11.2020
Реклама
Реклама

Популярное

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 ноября

здоровье

Марина Мирская: Очередь на тестирование на ковид в Каменске полностью ликвидирована.

ЖКХ

Каменчанам угрожают судом из-за долгов за газ

власть

В Донецке проходит экзамен на сити-менеджера

транспорт

Экзамен на права будут аннулировать
Реклама
Вверх