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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске обещали освещать улицы по утрам

Ул. Ученическая. Фото из социальных сетей.

ЖКХ

В Каменске обещали освещать улицы по утрам

Виктория Костовская
Опубликовано

Безобразная ситуация с уличным освещением сложилась в городе этой осенью. Уличные фонари погасли на несколько недель даже на центральных улицах.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 ноября – «ПИК». Практически ежедневно в редакцию «ПИКа» приходят звонки и СМС-сообщения от каменчан с жалобами на непроглядную темень на улицах как вечером, так и утром.

Эта тема стала центральной в «ПИКе» от 25 ноября. В корреспонденции «В городе не Сочи темные ночи…» мы рассказали, что у города нет возможности включать освещение сразу после наступления сумерек и отключать утром, когда уже рассветет. Причина — нет денег на оплату освещения, так как сумму в бюджете заложили с учетом прошлогоднего графика.

В пятницу, 27 ноября, отвечая на вопросы каменчан, и.о. главы администрации города Александр Срыбный сообщил, что теперь свет на улице будут включать в 17.00 и отключать в 7 утра. 

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