В ноябре многие жители Каменска получили из ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» уведомления о выдаче судебного приказа, в которых им настоятельно советовали уплатить долги за газ.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 ноября – «ПИК». В противном случае обещали передать дело о взыскании долга через суд.

Интересный момент: в большинстве случаев в должники были зачислены и те, кто заплатил за последний месяц на 2-3 дня позже рекомендуемого в квитанциях 10 числа. Плата, оказывается, не прошла по базе ресурсоснабжающей организации.

Чтобы доказать, что оплата произведена, людям приходилось отпрашиваться с работы и идти в местный участок «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

В течение нескольких дней на площадке перед офисом люди толпились в очередях — в помещение пропускали только по два человека. Утром 26 ноября руководство сжалилось над людьми. Теперь все стояли в зале офиса. Вплотную. Какая уж тут безопасная дистанция?

Отметим, до 1 января 2021 года в России действует мораторий на долги по ЖКХ. Почему областной монополист газоснабжения начал работу с должниками именно сегодня, «ПИКу» ответила представитель пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Ангелина Волкова. По ее мнению, предприятие законов не нарушает.

Подробнее читайте в следующем номере «ПИКа» от 2 декабря.