Новый административный регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 ноября – «ПИК». Проект нового административного регламента о сдаче экзамена на права даст право кандидату в водители оспорить неудачный результат экзаменационных испытаний. Итоги экзамена также могут быть отменены, если они прошли с нарушением правил либо экзаменующегося уличили в подделке паспорта, медсправки или квитанции об оплате госпошлины.

Принимать решение в таких случаях будет уполномоченный сотрудник экзаменационного подразделения после проверки. Сведения об отмене экзамена занесут в информационную систему Госавтоинспекции.

Кроме того, в перечень грубых ошибок включили ранее считавшиеся средними: «Использование телефона или иного средства связи во время движения», «Непристегнутый ремень безопасности». Средние ошибки будут оценивать, как и сейчас, в три балла, а мелкие — в один.