Доверие управлять городом депутаты снова оказали Роману Кураеву. Второй сити-менеджер (после Андрея Ковалева) стал и третьим по счету на посту главы администрации Донецка.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 27 ноября – «ПИК». Решающее заседание гордумы прошло сегодня в 15.00. Девятнадцать присутствующих депутатов единогласно и открыто проголосовали за Романа Кураева, набравшего по итогам конкурсных испытаний наибольшее количество баллов.

Результаты конкурса парламентариям озвучил председатель конкурсной комиссии депутат Заксобрания Александр Косачев.

Выступившие единороссы Наталья Рябченко и Марианна Пехова отметили, что члены местного отделения «ЕР» и думской партийной фракции тоже единогласно отдали голоса за действующего главу администрации (его контракт истекает 28 ноября). Новый контракт будет подписан в ближайшее время.

Депутат и Почетный гражданин Донецка Владимир Дохнов поддержал Романа Васильевича, отметив, что ему как местному жителю хорошо знакомы проблемы Донецка, которые он способен эффективно решать.