Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дума выбрала сити-менеджера Донецка

Нового-старого главу администрации Романа Кураева (на фото справа) с победой поздравил глава города-председатель гордумы Александр Клименко.

власть

Дума выбрала сити-менеджера Донецка

Елена Жукова
Опубликовано

Доверие управлять городом депутаты снова оказали Роману Кураеву. Второй сити-менеджер (после Андрея Ковалева) стал и третьим по счету на посту главы администрации Донецка.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 27 ноября  – «ПИК».  Решающее заседание гордумы прошло сегодня в 15.00. Девятнадцать присутствующих депутатов единогласно и открыто проголосовали за Романа Кураева, набравшего по итогам конкурсных испытаний наибольшее количество баллов.

Результаты конкурса парламентариям озвучил председатель конкурсной комиссии депутат Заксобрания Александр Косачев.

Выступившие единороссы Наталья Рябченко и Марианна Пехова отметили, что члены местного отделения «ЕР» и думской партийной фракции тоже единогласно отдали голоса за действующего главу администрации (его контракт истекает 28 ноября). Новый контракт будет подписан в ближайшее время.

Депутат и Почетный гражданин Донецка Владимир Дохнов поддержал Романа Васильевича, отметив, что ему как местному жителю хорошо знакомы проблемы Донецка, которые он способен эффективно решать. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 ноября
Автор: 24.11.2020
Реклама
Реклама

Популярное

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 ноября

здоровье

Марина Мирская: Очередь на тестирование на ковид в Каменске полностью ликвидирована.

ЖКХ

Каменчанам угрожают судом из-за долгов за газ

власть

В Донецке проходит экзамен на сити-менеджера

транспорт

Экзамен на права будут аннулировать
Реклама
Вверх